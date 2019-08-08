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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

Рубрика: общество

12.08.2019 14:14

Фото Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области начались полёты вертолёта санавиации в рамках национального проекта «Здравоохранение»; полёты начались с 9 августа.

Вертолёт санавиации Ми-8 начал работать с 9 августа в рамках национального проекта «Здравоохранение». По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, вылеты вертолёта санитарной авиации позволят наиболее максимально оперативно оказывать медицинскую помощь на территории региона.

«Организация вылетов вертолёта санитарной авиации осуществляется министерством здравоохранения, за прошедшие дни совершено шесть вылетов», – отметил Константин Хальзов.

Система оказания первичной медико-социальной помощи, в число которых входит и развитие санитарной авиации, является одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение». Вертолёт Ми-8 полностью оснащён современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полёта.

По сообщению регионального минздрава, в пятницу 9 августа бригада скорой медицинской помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом на вертолёте провела эвакуацию граждан из Маслянина, Ордынского и Черепанова в Новосибирск. У всех пациентов диагностировали острый коронарный синдром и нарушение кровообращения. В субботу и воскресенье при помощи вертолёта вывезли несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.

В министерстве здравоохранения отметили, что время долёта до пациента зависит от дальности региона. Так, например, до Черепановского района вертолёт Ми-8 прилетел за полчаса. В то время как на автомобиле дорога занимает более двух часов.

Бригада врачей, получив вызов, немедленно вылетала в район нахождения пациента. Вертолёт садился на заранее выбранную площадку. Пациента из Центральной районной больницы на вертолёте доставляли в Новосибирск. Во время полёта за состоянием больного наблюдали врач-анестезиолог и фельдшер. Ожидающий на лётной площадке реанимобиль забирал пациента и за несколько минут доставлял в Новосибирскую областную больницу.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в Новосибирской области будет работать вертолёт санавиации.

 

Анатолий Якимов

Теги: медицина здравоохранение Правительство Новосибирской области спасение

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