Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео

Пока Норди плавает в воде, его сестра красуется на островке и позирует для посетителей.

Шайна показала посетителям Новосибирского зоопарка, как она умеет стоять на задних лапах. Видео с медвежатами опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике видно, как Шайна встаёт на задние лапы, в то время как её брат Норди наслаждается прохладной водой, купаясь с игрушкой. В комментариях новосибирцы отметили, что маленькая медведица в моменты позирования ведёт себя, как типичная девочка. Также подписчики Анны заметили, что она достаточно долго стоит на задних лапах.

Комментаторы отметили ещё, что Герда на ролике лежит так, будто приболела. Но Анна Новикова уверила беспокоящихся в том, что медведица просто устала и с ней всё в порядке.

Напомним, в августе 2019 года Норди и Шайна показали новые игрушки в Новосибирском зоопарке.