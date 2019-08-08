Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

Фото Владислав Савченков

В Новосибирске водитель автомобиля врезался в фонарный столб; сейчас он находится в больнице.

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Примерно в три часа ночи 12 августа водитель автомобиля «Ниссан АД» двигаясь по улице Станционной в сторону улицы Дукача, врезался в фонарный столб.

Как рассказали в группе пропаганды УГИБДД УМВД по городу Новосибирску, 57-летний водитель в результате ДТП получил травмы.

«Водитель госпитализирован в Новосибирскую областную больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, тупой травмой живота и переломом костей таза», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения во время езды.

Напомним, 10 августа на трассе Новосибирск – Ордынское в ДТП погиб мужчина.