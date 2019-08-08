Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницу

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Водитель иномарки после ДТП в Новосибирске попал в больницуРубрика: проиcшествия
12.08.2019 08:45
Фото Владислав Савченков
В Новосибирске водитель автомобиля врезался в фонарный столб; сейчас он находится в больнице.
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Примерно в три часа ночи 12 августа водитель автомобиля «Ниссан АД» двигаясь по улице Станционной в сторону улицы Дукача, врезался в фонарный столб.
Как рассказали в группе пропаганды УГИБДД УМВД по городу Новосибирску, 57-летний водитель в результате ДТП получил травмы.
«Водитель госпитализирован в Новосибирскую областную больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, тупой травмой живота и переломом костей таза», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД убедительно просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения во время езды.
Напомним, 10 августа на трассе Новосибирск – Ордынское в ДТП погиб мужчина.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Новосибирский котлован попал в топ экстремальных мест для паркура в России
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