Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

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Жительнице города Нерюнгри грозит срок за «вербовку» девушек в проститутки; работниц она подыскивала у себя на родине – в Амурской области.

В городе Нерюнгри прокурор утвердил обвинение в отношении местной жительницы в организации занятия других девушек проституцией, а также в вербовке новых «ночных бабочек», сообщает пресс-служба прокуратуры по республике Якутия.

По данным правоохранителей, с 2017 по 2019 года уроженка Амурской области вовлекала через интернет своих землячек в занятие проституцией. Точного количества вовлечённых в «древнейшую профессию» девушек в ведомстве не раскрыли. Кроме того, после переезда завербованных в Якутию, женщина занималась организацией их «труда» – распределяла и планировала их деятельность. На данный момент дело уже передано в суд. По статьям, инкриминируемым обвиняемой, женщина может лишиться свободы на срок до трёх лет.

Напомним, ранее житель Якутска пожаловался полицейским на нечестную проститутку.