Яркий звездопад смогут увидеть новосибирцы этой ночью

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Яркий звездопад смогут увидеть новосибирцы этой ночьюРубрика: общество
12.08.2019 22:36
Фото с сайта Pixabay.com
Астрономы сообщают, что «падающие звёзды» будут очень яркими; увидеть их можно будет без дополнительного оборудования.
Пик активности метеорного потока Персеиды ждёт новосибирцев ночью на 13 августа, сообщили на сайте СГУГиТ сотрудники университетского планетария.
Первые метеоры появились на небе ещё 17 июля. Однако всё это время их было сложно увидеть. Ночью на 13 августа, по словам астрономов, поток будет наиболее плотным и его можно будет увидеть без дополнительного оборудование.
Тем, кто хочет запечатлеть необычное астрономическое явление, специалисты советуют наблюдать за небом, глядя на северо-восток, в период с 23 часов по Новосибирскому времени. Пик интенсивности стоит ожидать около 4:30 утра.
Напомним, в августе 2019 года огромное скопление «падающих звёзд» смогут увидеть в ночном небе новосибирцы.
Дарья Мелехова
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