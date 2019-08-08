Яркий звездопад смогут увидеть новосибирцы этой ночью

0 балла
+13
65.43 73.12
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

вчера 20:36 Культура 0 Коммент.

Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

вчера 20:11 Хроника 0 Коммент.

Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

вчера 19:29 Хроника 0 Коммент.

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

вчера 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

вчера 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

вчера 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

вчера 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

вчера 12:16 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Яркий звездопад смогут увидеть новосибирцы этой ночью

Рубрика: общество

12.08.2019 22:36

Фото с сайта Pixabay.com

Астрономы сообщают, что «падающие звёзды» будут очень яркими; увидеть их можно будет без дополнительного оборудования.

Пик активности метеорного потока Персеиды ждёт новосибирцев ночью на 13 августа, сообщили на сайте СГУГиТ сотрудники университетского планетария.

Первые метеоры появились на небе ещё 17 июля. Однако всё это время их было сложно увидеть. Ночью на 13 августа, по словам астрономов, поток будет наиболее плотным и его можно будет увидеть без дополнительного оборудование.

Тем, кто хочет запечатлеть необычное астрономическое явление, специалисты советуют наблюдать за небом, глядя на северо-восток, в период с 23 часов по Новосибирскому времени. Пик интенсивности стоит ожидать около 4:30 утра.

Напомним, в августе 2019 года огромное скопление «падающих звёзд» смогут увидеть в ночном небе новосибирцы.

Дарья Мелехова

Теги: планетарии астрономия звездопад

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири

вчера 20:36 Культура 0 Коммент.

Новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ

вчера 20:11 Хроника 0 Коммент.

Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске

вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирский следком сообщил о состоянии пострадавших в Толмачёво

вчера 19:29 Хроника 0 Коммент.

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще

вчера 17:34 Общество 0 Коммент.

На Михайловской набережной Новосибирска появится ещё одна скульптура

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

На похитителей уникальных новосибирских изумрудов возбуждено уголовное дело

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

На улицах Новосибирска появились московские трамваи

вчера 15:25 Общество 0 Коммент.

Пять лет ждала зарплату и тронулась умом пенсионерка в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области работает вертолёт санавиации

вчера 14:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще скрываться с места ДТП

вчера 13:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская журналистка скончалась от рака

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала

вчера 12:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск плотную зеленоглазую женщину

вчера 12:16 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.05.2016

Ложитесь спать

Научный подход к настройке внутренних часов

Читать далее
Image
20.03.2015

В ожидании чуда

Как Новосибирск наблюдал за солнечным затмением

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске возродили уникальный телескоп Ньютона 03.08.2019 Огромное скопление «падающих звёзд» смогут увидеть в ночном небе новосибирцы 29.07.2019 Лунное затмение с красной тенью смогут наблюдать внимательные новосибирцы 15.07.2019

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосиб...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Нов...