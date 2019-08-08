«Живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки

фото Виктора Потёмкина из социальной сети «ВКонтакте»

Огромного судака поймали рыбаки в Каракулине; рыбу пощадили и отпустили обратно домой.

Щукой-переростком уже сложно кого-либо удивить. Громадного судака поймал рыбак Виктор Потёмкин в селе Каракулино Удмуртской Республики. Своим уловом он сегодня похвастался в группе «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина решил исследовать Белую реку. Долгое время ему не везло с уловом, но внезапно, когда надежда уже покинула рыбака, «монстр» сам нашёл его.

«Иван кричит, что я бревно зацепил. Только подумал, что надо скобу скинуть с катушки и стравить плетню, может течением приманку и отцепит. И тут резко начинает давить, я говорю бревно какое-то живое. Парни орут тяни... Живым бревном оказался судак! Иван быстро среагировал и забирает рыбу в подсак. Есть, это трофей! Бью второй свой рекорд по судаку в этом сезоне, весы показали 6115гр. Улыбка до ушей, адреналин прёт», — рассказывает Виктор (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Рыбу решили пощадить и отпустить обратно в реку.

Напомним, 9 августа гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки.