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Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

Рубрика: общество

13.08.2019 10:25

фото PIXABAY.COM

В конце августа рядом с Землёй окажется опасный астероид; для планеты небесное тело не несёт никакой угрозы.

Огромный астероид 2019 OU1 приблизится к нашей планете, согласно данным официального сайта NASA. Диаметр небесного тела составляет 160 метров. Такой высотой может похвастаться знаменитый небоскрёб Падающая башня в Абу-Даби.

Роскосмос уже успел заверить людей, что приближающийся к Земле астероид не представляет опасности для нашей планеты. Максимальное сближение космического объекта с Землёй произойдет 28 августа 2019 года и составит один миллион километров, что в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры. 

В Новосибирском планетарии Сиб.фм сообщили, что у них нет никаких данных о надвигающемся небесном теле. Устрашающие телевизионные сюжеты, вышедшие на нескольких каналах, в планетарии назвали распространением непроверенной информации.

Напомним, яркий звездопад могли увидеть новосибирцы ночью 12 августа.

 

Никита Минин

Теги: космос земля планета астероид

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