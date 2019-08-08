Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

Лента новостейПредложить новость
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Астероид размером с небоскрёб подлетает к ЗемлеРубрика: общество
13.08.2019 10:25
фото PIXABAY.COM
В конце августа рядом с Землёй окажется опасный астероид; для планеты небесное тело не несёт никакой угрозы.
Огромный астероид 2019 OU1 приблизится к нашей планете, согласно данным официального сайта NASA. Диаметр небесного тела составляет 160 метров. Такой высотой может похвастаться знаменитый небоскрёб Падающая башня в Абу-Даби.
Роскосмос уже успел заверить людей, что приближающийся к Земле астероид не представляет опасности для нашей планеты. Максимальное сближение космического объекта с Землёй произойдет 28 августа 2019 года и составит один миллион километров, что в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры.
В Новосибирском планетарии Сиб.фм сообщили, что у них нет никаких данных о надвигающемся небесном теле. Устрашающие телевизионные сюжеты, вышедшие на нескольких каналах, в планетарии назвали распространением непроверенной информации.
Напомним, яркий звездопад могли увидеть новосибирцы ночью 12 августа.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Догнать и заместить
Участники Дня поля в Барнауле — о санкциях, грандиозны...
Новости по теме
Популярное