Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями

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В обновлённом блогером рейтинге Новосибирск входит в число городов, где автор не хотел бы жить, и занимает 49 место; возглавили рейтинг Екатеринбург, Казань и Севастополь.

Грязным городом с дикими водителями назвал блогер Илья Варламов Новосибирск в своём рейтинге. Всего в «список Варламова» вошло 69 крупных городов. Автор их разделил на две части: где бы он хотел жить – 40 наименований, и где нет – 29.

Наш город занимает 49 место и находится во второй части списка. В своём комментарии Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями. Из городов Сибири нам компанию составляет Омск, 64 место.

«Прости, Омск, но в тебе всё очень плохо. Один из беднейших городов России, не вижу никаких перспектив для развития», – пишет автор рейтинга.

В первую часть из сибирских городов попал только Красноярск – шестое место с комментарием: «Отличный центр города, по которому приятно гулять. Хорошие новые районы. Отличные рестораны и кофейни. Начали приводить в порядок набережную! Это ли не чудо?».

Ранее Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска, внешний вид в целом, и часть города «Расточка».

Напомним, 20 июня Новосибирск вошёл в топ-20 мирового рейтинга по количеству автомобильных пробок.