Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске

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Большой выезд сделают с Большой в НовосибирскеРубрика: общество
13.08.2019 10:44
скриншот с сайта 2гис
На сложном участке улицы, ведущем в развивающиеся микрорайоны Новосибирска, начались дорожные работы; вместо ям и щебня здесь будет шестиполосная дорога.
В мэрии Новосибирска рассказали о начале реконструкции важного выезда из города. На улице Большой, которая выходит сразу на несколько бурно развивающихся микрорайонов, сделают шесть полос движения.
Пока речь идёт о небольшом участке дороги – от перекрёстка Большой и Второй Станционной до заправки «Роснефть».
«Это первый этап реконструкции. Дальше будем двигаться в направлении Колыванского кольца и в сторону улицы 2-й Станционной. Длина всего реконструируемого участка — 2,7 километра», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Завершить весь комплекс работ планируют осенью 2020 года. Обещают полностью переложить коммуникации и дорожное полотно, также решается вопрос о строительстве надземного пешеходного перехода.
Напомним, 9 августа стало известно, что продолжение улицы Титова расширят до четырёх полос.
Татьяна Картавых
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