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Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске

Рубрика: общество

13.08.2019 10:44

скриншот с сайта 2гис

На сложном участке улицы, ведущем в развивающиеся микрорайоны Новосибирска, начались дорожные работы; вместо ям и щебня здесь будет шестиполосная дорога. 

В мэрии Новосибирска рассказали о начале реконструкции важного выезда из города. На улице Большой, которая выходит сразу на несколько бурно развивающихся микрорайонов, сделают шесть полос движения. 

Пока речь идёт о небольшом участке дороги – от перекрёстка Большой и Второй Станционной до заправки «Роснефть». 

«Это первый этап реконструкции. Дальше будем двигаться в направлении Колыванского кольца и в сторону улицы 2-й Станционной. Длина всего реконструируемого участка — 2,7 километра», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  

Завершить весь комплекс работ планируют осенью 2020 года. Обещают полностью переложить коммуникации и дорожное полотно, также решается вопрос о строительстве надземного пешеходного перехода. 

Напомним, 9 августа стало известно, что продолжение улицы Титова расширят до четырёх полос. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область дороги ремонт дорог

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сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:28 Хроника 0 Коммент.

Девочку с брекетами ищут в Новосибирске

сегодня 09:16 Хроника 0 Коммент.

В России появились “Бременские” деньги

сегодня 08:46 Общество 0 Коммент.

Отец пытался убить нежеланную дочь на Алтае

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 13 августа: солнце и ветер

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Бурый медведь убил собаку в Томской области

сегодня 07:41 Хроника 0 Коммент.

Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Яркий звездопад смогут увидеть новосибирцы этой ночью

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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Следующим агентом 007 может стать женщина

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