Девочку с брекетами ищут в Новосибирске

фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Поисковый отряд “Лиза Алерт” объявил в розыски 15-летнюю жительницу Новосибирска; она ушла из дома 12 августа.

В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю девочку. Ольга Кириллова ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска 12 августа и перестала выходить на связь. Как указывается в ориентировке, может находиться в другом городе.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, волосы тёмные, ниже плеч, глаза голубые.

Была одета во всё чёрное. Из особых примет указывается, что девочка носит брекеты.

Если вам что-то известно о месте нахождения подростка, просят сообщить по указанным телефонам.

Напомним, 30 июля в Новосибирске нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девочку.