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Девочку с брекетами ищут в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 09:16

фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Поисковый отряд “Лиза Алерт” объявил в розыски 15-летнюю жительницу Новосибирска; она ушла из дома 12 августа. 

В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю девочку. Ольга Кириллова ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска 12 августа и перестала выходить на связь. Как указывается в ориентировке, может находиться в другом городе. 

Приметы: рост 168-170 сантиметров, волосы тёмные, ниже плеч, глаза голубые. 

Была одета во всё чёрное. Из особых примет указывается, что девочка носит брекеты. 

Если вам что-то известно о месте нахождения подростка, просят сообщить по указанным телефонам. 

Напомним, 30 июля в Новосибирске нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девочку. 

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Новосибирская область Лиза Алерт

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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