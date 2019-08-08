Девочку с брекетами ищут в Новосибирске

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Девочку с брекетами ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 09:16
фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"
Поисковый отряд “Лиза Алерт” объявил в розыски 15-летнюю жительницу Новосибирска; она ушла из дома 12 августа.
В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю девочку. Ольга Кириллова ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска 12 августа и перестала выходить на связь. Как указывается в ориентировке, может находиться в другом городе.
Приметы: рост 168-170 сантиметров, волосы тёмные, ниже плеч, глаза голубые.
Была одета во всё чёрное. Из особых примет указывается, что девочка носит брекеты.
Если вам что-то известно о месте нахождения подростка, просят сообщить по указанным телефонам.
Напомним, 30 июля в Новосибирске нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девочку.
Татьяна Картавых
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