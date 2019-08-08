Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

фото Луны Валк из социальной сети «ВКонтакте»

Милый научный эксперимент поставила волонтёр Центра реабилитации диких животных; она решила вырастить сову.

Волонтёр из Центра реабилитации диких животных Луна Валк решила поставить научный эксперимент и вырастить из яйца сову-сипуху. О том, как рос маленький совенок, Луна рассказывала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В конце июня на глазах выпускницы НГУ Луны Валк вылупился птенец. С этого момента каждый день она выкладывала отчет о том, как растёт и развивается совёнок. В процессе Луна отвечала на многие вопросы, которые могли возникнуть даже у тех людей, которые уже долгое время занимаются разведением сов.

«Партнёру ещё нет суток, он вылупился сегодня около пяти утра. Каждый день я буду писать о прогрессе его роста и сопровождать это действо фотографиями. Итак, наш персонаж — птенчик совы-сипухи. Конечно же, о том, чтобы определить в таком возрасте пол, и речи быть не может. Но вот, например, окрас даже сейчас понятен: птенец будет не белым. Если макушка и "лицо" птенца опушены, то он, со сто процентной вероятностью, будет коричневым. Этот признак я заметила уже давно, и до сих пор, он ни разу не подводил», – написала Луна Валк в день рождения птенца (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Девушка продолжает делиться фотографиями своих подопечных, но вместе с тем предупреждает, что, несмотря на одомашнивание сов в фильмах о Гарри Поттере, эти птицы являются хищниками. Поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно.

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