Доля ипотечных сделок в Новосибирской области снижается

Лента новостейПредложить новость
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Доля ипотечных сделок в Новосибирской области снижаетсяРубрика: общество
13.08.2019 09:44
фото с сайта pixabay.com
За 7 месяцев этого года количество зарегистрированных ипотечных сделок снизилось на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года; всего в ЕГРН внесено 39,7 тысячи записей об ипотеке.
В Новосибирской области снижается доля ипотечных сделок. В Управлении Росреестра по Новосибирской области за семь месяцев этого года внесено в Единый государственный реестр недвижимости более 79,7 тысячи записей об ипотеке. За такой же период прошлого года было внесено 45,1 тысячи. Снижение составило 12 %.
По сообщению сайта Управления Росреестра по Новосибирской области, в ведомстве отметили, что в январе-июле 2017 года количество ипотечных сделок было меньше чем в этом году на 14 % – 34,8 тысячи.
Наибольшее количество записей об ипотеке традиционно вносится в апреле. Так, в 2018 году таких записей было внесено в ЕГРН 7,4 тысячи, в 2019 – 6,8 тысячи. Примерно на 200 ипотечных сделок меньше зарегистрировано в июле этого года по сравнению с июнем – 6000 и 6200 соответственно.
Количество зарегистрированных сделок по ипотеке в этом июле этого года по сравнению с июлем 2018 года снизилось на 14 %. Чуть более 6000 и 7000 соответственно.
Напомним, 7 августа стало известно, как восстановить потерянные документы на недвижимость.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное