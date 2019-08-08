Доля ипотечных сделок в Новосибирской области снижается

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За 7 месяцев этого года количество зарегистрированных ипотечных сделок снизилось на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года; всего в ЕГРН внесено 39,7 тысячи записей об ипотеке.

В Новосибирской области снижается доля ипотечных сделок. В Управлении Росреестра по Новосибирской области за семь месяцев этого года внесено в Единый государственный реестр недвижимости более 79,7 тысячи записей об ипотеке. За такой же период прошлого года было внесено 45,1 тысячи. Снижение составило 12 %.

По сообщению сайта Управления Росреестра по Новосибирской области, в ведомстве отметили, что в январе-июле 2017 года количество ипотечных сделок было меньше чем в этом году на 14 % – 34,8 тысячи.

Наибольшее количество записей об ипотеке традиционно вносится в апреле. Так, в 2018 году таких записей было внесено в ЕГРН 7,4 тысячи, в 2019 – 6,8 тысячи. Примерно на 200 ипотечных сделок меньше зарегистрировано в июле этого года по сравнению с июнем – 6000 и 6200 соответственно.

Количество зарегистрированных сделок по ипотеке в этом июле этого года по сравнению с июлем 2018 года снизилось на 14 %. Чуть более 6000 и 7000 соответственно.

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