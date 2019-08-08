Два водителя оказались в больнице после аварии в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Одна из машин-участниц аварии вылетела на встречную полосу и врезалась в Toyota Ipsum; характер травм водителей пока неизвестен.

Два водителя были травмированы в аварии на пересечении улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе Новосибирска. Сегодня, 13 августа, об этом сообщил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

По словам сотрудника ГИБДД, автомобиль SsangYong вылетел на встречную полосу и влетел в Toyota Ipsum.

«В результате девушка-водитель «Тойоты» и виновник аварии попали в больницу. Насколько серьёзные травмы они получили – неизвестно», – рассказал Сиб.фм инспектор.

На месте подъезда к месту ДТП образовалась пробка.

Напомним, 12 августа 2019 года три человека погибли в ДТП в Кузбассе.