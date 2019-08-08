Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

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Электробус на «батарейках» протестируют в КемеровеРубрика: общество
13.08.2019 11:16
фото пресс-службы администрации города Кемерово
В Кемерове пройдёт тест-драйв электробуса; машина оснащена аккумуляторными батареями.
В Кузбассе сегодня, 13 августа, начнётся тестирование электробуса, который пройдёт маршрут от остановки «Д/п Комсомольский» до Лесной Поляны. Об этом рассказала пресс-служба администрации города Кемерово.
«Электробус модели 5270Е производства Volgabus прибыл в столицу Кузбасса для испытаний в условиях Сибири. Его вместимость – 111 пассажиров. Тестировать электробус будут в течение месяца», – говорится в сообщении.
Транспорт оснащён аккумуляторными батареями, которые позволяют машине при полном заряде проходить 240-250 километров.
Также в электробусе есть всё необходимое для людей с ограниченными возможностями – кнопка вызова, пандус и гидравлическая подвеска, которая способна снижаться.
Напомним, 12 августа на улицах Новосибирска появились московские трамваи.
Никита Минин
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