Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

фото пресс-службы администрации города Кемерово

В Кемерове пройдёт тест-драйв электробуса; машина оснащена аккумуляторными батареями.

В Кузбассе сегодня, 13 августа, начнётся тестирование электробуса, который пройдёт маршрут от остановки «Д/п Комсомольский» до Лесной Поляны. Об этом рассказала пресс-служба администрации города Кемерово.

«Электробус модели 5270Е производства Volgabus прибыл в столицу Кузбасса для испытаний в условиях Сибири. Его вместимость – 111 пассажиров. Тестировать электробус будут в течение месяца», – говорится в сообщении.

Транспорт оснащён аккумуляторными батареями, которые позволяют машине при полном заряде проходить 240-250 километров.

Также в электробусе есть всё необходимое для людей с ограниченными возможностями – кнопка вызова, пандус и гидравлическая подвеска, которая способна снижаться.

Напомним, 12 августа на улицах Новосибирска появились московские трамваи.