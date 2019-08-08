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Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

Рубрика: общество

13.08.2019 11:25

Фото с сайта pixabay.com

Совокупный размер избирательных фондов кандидатов в мэры Новосибирска составляет чуть больше 26 миллионов рублей; общие расходы на агитацию составили почти 22,7 миллиона рублей.

Размеры избирательных фондов кандидатов за неделю увеличились на 5 млн рублей. К слову, объём расходов на агитацию вырос на 5,6 млн рублей. Городской избирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в мэры по состоянию на 12 августа.

По данным отчёта, в пятёрку лидеров как по доходам, так и по расходам по-прежнему входят Данияр Сафиуллин, Евгений Лебедев, Наталья Пинус, Анатолий Локоть и Сергей Бойко. На самую большую сумму – 2,2 млн рублей, размер избирательного фонда увеличил Евгений Лебедев. Теперь у него 6,73 млн. На 1,78 млн рублей свой фонд увеличил лидер по средствам Данияр Сафиуллин. У него сейчас 7,315 млн рублей. Наталья Пинус добавила в «кубышку» 255 500 рублей и довела размер избирательного фонда до 5 095 129 рублей. У Анатолия Локтя размер избирательного фонда остался на уровне прошлой недели – 3,5 млн. Зато у Сергея Бойко он уменьшился сразу на 606 390 рублей – 1 261 211,41 рубля. На 205 060 рублей вырос фонд Юлии Сапиной. Сейчас у неё 855 060 рублей.

По расходованию средств избирательного фонда пятёрка лидеров не изменилась. Больше всего на агитацию потратил Данияр Сафиуллин – 7 062 371 рубль, Наталья Пинус – 5 005 278 рублей, Евгений Лебедев – 4 585 896 рублей, Анатолий Локоть – 2 711 674,02 рубля, и Сергей Бойко – 1 259 072,18 рубля. Юлия Сапина увеличила траты на агитацию до 824 771 рубля.

У остальных кандидатов движения средств в избирательных фондах в течение недели не наблюдалось.

Напомним, на прошлой неделе избирком сообщил, что с начала избирательной кампании кандидаты в мэры израсходовали более 17 миллионов рублей.

Анатолий Якимов

Теги: финансы выборы Новосибирск кандидаты

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