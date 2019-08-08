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Лидер банды киллеров ответит за убийство начала «нулевых» в Новосибирске

Рубрика: общество

13.08.2019 19:48

Фото пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, с сайта pixabay.com

Алтайские следователи раскрыли убийства 17-летней давности; «картингист» из барнаульской ОПГ попал в суд под Новосибирском.   

Бывший лидер барнаульской ОПГ Станислав Красуцкий, ранее осуждённый за особо тяжкие преступления, рискует провести остаток лет в тюрьме. Сегодня, 13 августа суд Новосибирского района назначил предварительное слушание по делу об убийстве двух бизнесменов из корыстных побуждений.

В феврале 2019 года пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю сообщала о завершении расследования по данному уголовному делу. По данным следствия, в конце 2001 года Красуцкий решил напасть на жителя Барнаула, который занимался обменом валют и назначил мужчине встречу. Когда предприниматель подъехал на «Мерседесе», обвиняемый внезапно сел на заднее сиденье и два раза выстрелил в лицо потерпевшему. Затем стрелок забрал 15 тысяч долларов США, отбуксировал иномарку в промзону и скрылся.

Второе убийство произошло под Новосибирском в 2003 году. Перед этим 55-летний обвиняемый занял у барнаульского предпринимателя 240 тысяч рублей, а тот пожаловался Красуцкому, что житель Новосибирска задолжал барнаульцу около пяти тысяч долларов США. Как утверждали в СК, обвиняемый предложил «разобраться» с должником из Новосибирска, но и сам не хотел отдавать почти четверть миллиона рублей – и решил убить земляка. 

Когда барнаулец приехал в Новосибирск, то Красуцкий поступил с ним по той же схеме – внезапно ворвался на заднее сидение автомобиля и выстрелил водителю в голову, выяснили следователи. Затем лидер ОПГ закопал тело в лесу Новосибирского района и скрылся.

Станислав Красуцкий, ранее известный в Барнауле как «картингист», являлся организатором банды киллеров, действовавшей в Барнауле с 1999 по 2006 год. Преступники занимались вымогательством и разбоем, для чего похищали людей и расстреливали предпринимателей, подчеркнули в СК.

С 2009 года Красуцкий отбывает наказание за эти преступления, тогда суд назначил ему 24,5 года лишения свободы. Благодаря кропотливой аналитической работе специалистов СКР по Алтайскому краю лидер алтайских киллеров может провести остаток жизни в тюрьме – наказание по делу о двух заказных убийствах предполагает до двадцати лет лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Напомним, 11 июля защита известного новосибирского киллера Анатолия Радченко обжаловала решение суда.

 

 

Никита Манько

Теги: расследования преступность суд Следственный комитет киллер

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