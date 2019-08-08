Медведь задрал пенсионера-грибника в тайге

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Медведь задрал пенсионера-грибника в тайгеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 13:52
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
В Хабаровском крае дикий медведь напал на мужчину, собиравшего грибы близ посёлка Сулук; от полученных ран пострадавший скончался.
Сотрудники СУ СКР по Хабаровскому краю проводят проверку по факту смерти местного жителя, произошедшей в результате нападения дикого животного, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл утром 12 августа 2019 года. Тело 66-летнего мужчины с рваными ранами было обнаружено в лесу возле посёлка Сулук, где проживал погибший. По предварительным данным, незадолго до смерти мужчина отправился в лес за грибами, но обратно не вернулся – на пенсионера напал медведь. В результате травм, нанесённых хищником, мужчина скончался.
Предполагаемый убийца уже застрелен местными охотниками – сразу после происшествия администрация сельского поселения выдала разрешение на его отстрел. Тушу убитого медведя отправили в ветеринарную лабораторию для проведения экспертизы, сообщает «Интерфакс».
По данным из открытых источников, в посёлке Сулук проживает около 600 человек. На официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района, где расположено поселение, появилось сообщение, в котором содержится напоминание о том, что на территории района участились случаи встреч людей с медведями, а также инструкция – как себя вести, если лесной хищник оказался у вас на пути.
Напомним, в начале августа 2019 года бурый медведь убил собаку в Томской области.
Александр Шпак
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