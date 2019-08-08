Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Грузовой рефрижератор столкнулся с минивэном на трассе К17Р; информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Серьёзная авария с участием грузового авто произошла сегодня утром в Новосибирской области, сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ресурса, минивэн неизвестной марки двигался по трассе К17Р в сторону Новосибирска. Неподалёку от села Гусиный Брод автомобиль врезался в грузовой рефрижератор.

При ударе минивэн получил критические повреждения – его переднюю часть смяло таким образом, что определить марку автомобиля по фото практически невозможно. Рефрижератор в результате ДТП лишился части кабины, а его передние колёса отлетели в разные стороны.

Информации о состоянии водителей, а также о наличии других пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 12 августа новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ.