Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском

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Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
13.08.2019 09:28
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Грузовой рефрижератор столкнулся с минивэном на трассе К17Р; информация о пострадавших в ДТП уточняется.
Серьёзная авария с участием грузового авто произошла сегодня утром в Новосибирской области, сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ресурса, минивэн неизвестной марки двигался по трассе К17Р в сторону Новосибирска. Неподалёку от села Гусиный Брод автомобиль врезался в грузовой рефрижератор.
При ударе минивэн получил критические повреждения – его переднюю часть смяло таким образом, что определить марку автомобиля по фото практически невозможно. Рефрижератор в результате ДТП лишился части кабины, а его передние колёса отлетели в разные стороны.
Информации о состоянии водителей, а также о наличии других пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 12 августа новосибирский лихач подрезал «Тойоту» и заставил перевернуться у ТЭЦ.
Александр Шпак
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