Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

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Мужчина отправлял фото своих гениталий несовершеннолетним девочкам в мобильном приложении; преступник до последнего не знал о том, что за ним следят правоохранители.

В Магаданской области суд вынес приговор мужчине, присылавшему фотографии своих гениталий девочкам, не достигшим 16-летнего возраста, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года мужчина присылал развратные фото девочкам во время общения в одном из мобильных приложений. Фото преступник демонстрировал юным собеседницам во время бесед на «взрослые» темы. Жертвами непристойного контента стали пятеро школьниц – все из Магаданской области. При этом часть преступлений он совершил в Новосибирске, куда осуществил переезд.

По информации телеканала «Колыма+», девушки и сами не догадывались, что в их отношении было совершено преступление, о нарушениях их прав правоохранители узнали самостоятельно. За педофилом велось наблюдение, о чём он также не догадывался. Через некоторое время он был задержан.

Во время следствия подозреваемый не признал своей вины, однако на суде сторона обвинения сумела предоставить доказательства, которые не оставили сомнений в виновности мужчины.

По статье «совершение развратных действий в отношении двух и более лиц» суд вынес ему приговор – шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в Новосибирске уже четыре месяца не могут поймать маньяка-педофила.