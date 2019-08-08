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Мужчина зарезал и закопал во дворе лучшего друга в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 22:53

Фото с сайта Pixabay.com

Два приятеля выпили и поссорились; один из них взялся за нож и изрезал друга.

Мужчина убил своего лучшего друга в Барнауле. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Информация об этом появилась сегодня, 13 августа, на сайте ведомства.

Инцидент произошёл вечером предыдущего дня. Погибший пришёл в гости к своему другу в частный дом. Мужчины выпили и между ними произошёл конфликт. Хозяин дома схватился за нож и нанёс несколько ножевых ранений гостю, который от полученных травм скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый закопал тело во дворе дома.

На данный момент, барнаулец задержан. Мера пресечения будет известна в ближайшее время.

Напомним, в августе 2019 житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха.

Дарья Мелехова

Теги: мужчины убийство Барнаул

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Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

вчера 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

вчера 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Жители города Оби несколько часов сидят без света

вчера 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

вчера 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

вчера 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

вчера 11:25 Общество 0 Коммент.

Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

вчера 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

вчера 10:59 Общество 0 Коммент.

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Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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