Мужчина зарезал и закопал во дворе лучшего друга в Барнауле

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Мужчина зарезал и закопал во дворе лучшего друга в БарнаулеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 22:53
Фото с сайта Pixabay.com
Два приятеля выпили и поссорились; один из них взялся за нож и изрезал друга.
Мужчина убил своего лучшего друга в Барнауле. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Информация об этом появилась сегодня, 13 августа, на сайте ведомства.
Инцидент произошёл вечером предыдущего дня. Погибший пришёл в гости к своему другу в частный дом. Мужчины выпили и между ними произошёл конфликт. Хозяин дома схватился за нож и нанёс несколько ножевых ранений гостю, который от полученных травм скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый закопал тело во дворе дома.
На данный момент, барнаулец задержан. Мера пресечения будет известна в ближайшее время.
Напомним, в августе 2019 житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой
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Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
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