Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой

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Новосибирец ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкойРубрика: общество
13.08.2019 20:59
Фото из группы "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"
Экс-сотрудник ПФР в нетрезвом виде подрезал молодого мотоциклиста и тот влетел в грузовик; автомобилист даже не извинился перед матерью погибшего.
Пьяный и «наглухо тонированный» водитель устроил смертельное ДТП накануне выборов губернатора Новосибирской области в прошлом году. Сегодня, 13 августа Октябрьский районный суд начал рассматривать дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
Трагедия произошла 9 сентября 2018 года, напротив гипермаркета «Лента» на улице Большевистской. Согласно материалам дела, около полуночи нетрезвый 23-летний водитель ехал на сильно тонированной «Тойоте Королла» в третьем ряду и решил припарковаться в ближайшем кармане. При перестроении обвиняемый не уступил дорогу мотоциклу и сбил 25-летнего мотоциклиста, который ехал по четвёртой полосе. От удара мотоцикл «Хонда» врезался в припаркованный грузовой фургон, а мотоциклист вылетел из седла.
Молодой мотоциклист получил тяжёлую черепно-мозговую травму и вскоре скончался. Погибший работал сварщиком на станции «Инская» в Первомайском районе Новосибирска.
В ГИБДД признали «Тойоту Короллу» технически неисправной – из-за недопустимой тонировки на стёклах, которая мешала обзору водителя в ночное время и стала одной из причин трагедии.
«Обвиняемый не признал вину в преступлении и отказался от дачи показаний. Мать потерпевшего попросила назначить максимально строгое наказание, так как водитель не загладил вину и даже не извинился. Женщина подала в суд гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму более трёх миллионов рублей», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна
Водитель «Тойоты» ранее работал специалистом по уходу за инвалидами в новосибирском ПФР, не судим и не состоял на учётах. Наказание по статье о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 11 августа мотоциклист насмерть разбился в Бердске.
Никита Манько
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