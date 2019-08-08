6 баллов
+23
65.6 73.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

сегодня 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

сегодня 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Жители города Оби несколько часов сидят без света

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

Рубрика: культура

13.08.2019 15:32

фото из группы «Граффити Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Художник нарисовал огромное граффити на стене пятиэтажного дома; на рисунок ушло 100 тысяч рублей.

Художник Андрей Кукшев нарисовал 20-метровое граффити на стене пятиэтажки в Бердске. На картине изображён солдат времён Великой Отечественной войны с маленькой девочкой на руках. Увидеть творение можно будет по адресу улица Островского, 1а. О своей творческой задумке рассказал Сиб.фм сам автор рисунка.

«Это олицетворение победы, счастья и радости, что солдат-фронтовик пришёл после войны живым. Тема победы в войне взята не случайно, потому что она никого не оставит безразличным, напомнит про подвиг, совершённый нашим народом», – сообщил бердский художник Андрей, который в настоящее время учится в Новосибирске.

Стоимость красок, кистей и валиков составила 100 тысяч рублей. Рисунок выполняется на грантовые средства, которые выделила администрация Бердска. Сам художник работает бесплатно.

Закончить картину Андрей Кукшев планирует в начале следующей недели, однако торжественная презентация граффити пройдёт 7 сентября – в День города Бердска.

Напомним, 24 июля стало известно, что новосибирский художник превратил семейный фургон в граффити на колёсах. 

 

Никита Минин

Теги: Бердск Новосибирская область искусство

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

сегодня 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

сегодня 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Жители города Оби несколько часов сидят без света

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 09:00

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее

Новости по теме

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте сегодня 17:19 Девушка из Новосибирска вырастила совёнка сегодня 16:12 Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год сегодня 14:53

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосиб...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Нов...