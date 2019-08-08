Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

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Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в БердскеРубрика: культура
13.08.2019 15:32
фото из группы «Граффити Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»
Художник нарисовал огромное граффити на стене пятиэтажного дома; на рисунок ушло 100 тысяч рублей.
Художник Андрей Кукшев нарисовал 20-метровое граффити на стене пятиэтажки в Бердске. На картине изображён солдат времён Великой Отечественной войны с маленькой девочкой на руках. Увидеть творение можно будет по адресу улица Островского, 1а. О своей творческой задумке рассказал Сиб.фм сам автор рисунка.
«Это олицетворение победы, счастья и радости, что солдат-фронтовик пришёл после войны живым. Тема победы в войне взята не случайно, потому что она никого не оставит безразличным, напомнит про подвиг, совершённый нашим народом», – сообщил бердский художник Андрей, который в настоящее время учится в Новосибирске.
Стоимость красок, кистей и валиков составила 100 тысяч рублей. Рисунок выполняется на грантовые средства, которые выделила администрация Бердска. Сам художник работает бесплатно.
Закончить картину Андрей Кукшев планирует в начале следующей недели, однако торжественная презентация граффити пройдёт 7 сентября – в День города Бердска.
Напомним, 24 июля стало известно, что новосибирский художник превратил семейный фургон в граффити на колёсах.
Никита Минин
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