Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

фото из группы «Граффити Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Художник нарисовал огромное граффити на стене пятиэтажного дома; на рисунок ушло 100 тысяч рублей.

Художник Андрей Кукшев нарисовал 20-метровое граффити на стене пятиэтажки в Бердске. На картине изображён солдат времён Великой Отечественной войны с маленькой девочкой на руках. Увидеть творение можно будет по адресу улица Островского, 1а. О своей творческой задумке рассказал Сиб.фм сам автор рисунка.

«Это олицетворение победы, счастья и радости, что солдат-фронтовик пришёл после войны живым. Тема победы в войне взята не случайно, потому что она никого не оставит безразличным, напомнит про подвиг, совершённый нашим народом», – сообщил бердский художник Андрей, который в настоящее время учится в Новосибирске.

Стоимость красок, кистей и валиков составила 100 тысяч рублей. Рисунок выполняется на грантовые средства, которые выделила администрация Бердска. Сам художник работает бесплатно.

Закончить картину Андрей Кукшев планирует в начале следующей недели, однако торжественная презентация граффити пройдёт 7 сентября – в День города Бердска.

Напомним, 24 июля стало известно, что новосибирский художник превратил семейный фургон в граффити на колёсах.