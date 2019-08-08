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Отец пытался убить нежеланную дочь на Алтае

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 08:31

фото pixabay.com

Житель Алтайского края предстанет перед судом за покушение на жизнь годовалой дочери; отец не верил, что ребёнок от него. 

Следком Алтайского края завершил расследование в отношении 37-летнего жителя Калманского района. В вину мужчине вменяется попытка убийства собственной годовалой дочери. 

Трагедия чуть не произошла в апреле прошлого года. Нетрезвый мужчина пришёл в дом к своей сожительнице, схватил годовалую дочь и с силой ударил её об стол. Так “отец” выразил неуверенность в том, что ребёнок от него. Подоспевшая бабушка смогла отобрать девочку и обратиться за помощью медиков. 

В ходе следствия были проведены многочисленные экспертизы, в том числе, генетическая, которая подтвердила, что девочка является дочерью, чуть не убившего её мужчины. Дело передано в суд. 

Напомним, 29 июля стало известно, что пьяница-отец истязал ребёнка в Кузбассе. 

Татьяна Картавых

Теги: Алтайский край Следственный комитет ребёнок пострадал

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Отец пытался убить нежеланную дочь на Алтае

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске ночью горел супермаркет

сегодня 08:19 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 13 августа: солнце и ветер

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Бурый медведь убил собаку в Томской области

сегодня 07:41 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:11 Хроника 0 Коммент.

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Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

вчера 18:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Якутская сутенёрша ответит в суде за вербовку проституток

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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