Отец пытался убить нежеланную дочь на Алтае

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Житель Алтайского края предстанет перед судом за покушение на жизнь годовалой дочери; отец не верил, что ребёнок от него.

Следком Алтайского края завершил расследование в отношении 37-летнего жителя Калманского района. В вину мужчине вменяется попытка убийства собственной годовалой дочери.

Трагедия чуть не произошла в апреле прошлого года. Нетрезвый мужчина пришёл в дом к своей сожительнице, схватил годовалую дочь и с силой ударил её об стол. Так “отец” выразил неуверенность в том, что ребёнок от него. Подоспевшая бабушка смогла отобрать девочку и обратиться за помощью медиков.

В ходе следствия были проведены многочисленные экспертизы, в том числе, генетическая, которая подтвердила, что девочка является дочерью, чуть не убившего её мужчины. Дело передано в суд.

Напомним, 29 июля стало известно, что пьяница-отец истязал ребёнка в Кузбассе.