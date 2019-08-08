Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

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Новосибирец среди бела дня вынес «айфоны» из «Мегафона» на миллион; обвиняемые не работают, но воспитывают детей.

Молодые новосибирцы ответят за ограбление двух салонов сотовой связи с газовым баллончиком. Сегодня, 13 августа в прокуратуре Калининского района сообщили подробности поступившего уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

Первое ограбление произошло днём 18 октября 2018 года в салоне сотовой связи «МегаФон» на Красном проспекте. Согласно материалам дела, 26-летний обвиняемый С. решил ограбить этот салон, так как там отсутствовал охранник. Мужчина переоделся, взял газовый баллончик и медицинскую маску, а затем ворвался в салон, распылив газ сотруднице в лицо. По данным прокуратуры, подозреваемый вынудил второго сотрудника открыть шкафы, и похитил с полок смартфоны iPhone 7 на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Второе ограбление случилось в послеобеденное время 13 апреля 2019 года в салоне связи «Связной» на улице Богдана Хмельницкого. По информации гособвинителей, обвиняемый С. совместно с 23-летним Ч. ворвались в салон в масках и старший товарищ забрал «айфоны» на сумму более 450 тысяч рублей, пока молодой подельник держал дверь.

«Обвиняемые ранее не судимы, холосты, официально не работают, каждый имеет на иждивении малолетнего ребёнка. Граждане С. и Ч. вину не признали, от дачи показаний отказались. Ущерб от преступления был частично возмещён за счёт изъятия похищенного на сумму более 180 тысяч рублей», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Суд назначил дату первого заседания по поступившему делу о разбое группой лиц в крупном и в особо крупном размере. Главному обвиняемому грозит от восьми лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске.