Погода в Новосибирске 13 августа: солнце и ветер

Лента новостейПредложить новость
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске
Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще
Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Погода в Новосибирске 13 августа: солнце и ветерРубрика: общество
13.08.2019 08:03
фото pixabay.com
На смену утренней прохладе днём в Новосибирске будет достаточно тепло; ожидаются сильные порывы ветра.
Синоптики рассказали, каким будет в Новосибирске погода во вторник 13 августа.
По данным сервиса Gismeteo сегодня днём столбик термометра в Новосибирске поднимется до отметки 23 градуса. Пик температуры ожидается в 16:00.
Весь день в городе будет дуть северный и восточный ветер с порывами до 10-13 метров в секунду.
Напомним, в прошедшие выходные дожди испортили отдых на Алтае.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске
Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще
Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное