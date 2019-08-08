Погода в Новосибирске 13 августа: солнце и ветер

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На смену утренней прохладе днём в Новосибирске будет достаточно тепло; ожидаются сильные порывы ветра.

Синоптики рассказали, каким будет в Новосибирске погода во вторник 13 августа.

По данным сервиса Gismeteo сегодня днём столбик термометра в Новосибирске поднимется до отметки 23 градуса. Пик температуры ожидается в 16:00.

Весь день в городе будет дуть северный и восточный ветер с порывами до 10-13 метров в секунду.

Напомним, в прошедшие выходные дожди испортили отдых на Алтае.