Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

Фото со страницы Людмилы Воронковой в соцсети «ВКонтакте»

Бронзовый призёр чемпионата мира по триатлону проиграла молодой сопернице в голосовании в соцсетях; пост 68-летней спортсменки можно трактовать с точки зрения феминизма и протеста против эйджизма в спорте.

Новосибирская спортсменка Людмила Воронкова, завоевавшая «бронзу» в чемпионате по триатлону в Англии, пожаловалась на результаты конкурса общественной организации «Спорт Союз». Сегодня, 13 августа, пожилая триатлонистка опубликовала критичный пост на личной странице «ВКонтакте».

Поводом для возмущения «железной леди» новосибирского триатлона стал конкурс на звание лучшего спортсмена июня 2019 года, результаты которого стали известны вчера, 12 августа. Сам конкурс проводился «Спорт Союзом» в группе «ВКонтакте». С отрывом в семь голосов победила молодая пловчиха Маргарита Карпачёва.

«Я часто участвую в различных конкурсах и поняла уже давно, что здесь выбирают не конкретно человека или его труды, а социальную сеть, способность его друзей накидать голоса! Очень жаль, что при этом результат спортсмена совсем не обязательно учитывать? У меня друзей по всему миру предостаточно, мои заслуги знают многие, мои результаты поражают всех! Вот только не Новосибирск! Даже когда я выступила на ЧМ по IRONMAN, куда смогли попасть только два Сибиряка, Я и красноярец Хазов, меня награждала Красноярская федерация триатлона, а в Новосибирскую ЭЛИТУ СПОРТА я не вошла», – написала Людмила Воронкова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Женщина подчеркнула, что спорт – её образ жизни. В 2013 году возрастная спортсменка стала единственным российской медалисткой на чемпионате мира по триатлону в Англии, получив «бронзу». Спортсменка сообщила, что имеет все шансы на мировой рекорд в своём возрасте и неоднократно показывает высокие результаты в соревнованиях с молодыми участниками, в том числе побеждает спортсменов-мужчин.

«В этом году на лыжне я технически переиграла многих мужиков на подъёмчиках, используя свои прыжковые качества! На Чемпионате Европы по триатлону я с лёгкостью ушла от назойливого мужика, который никак не хотел пропускать меня вперёд! Вот и на кроссе Физкультурника я наслаждалась своими техническими приёмами, когда обгоняла участников и на прямой и на спуске и на подъёме! 71-ий результат из 144 участников! Все они на 20, 30, 40 лет моложе... И не только женщины, но и мужики», – рассказала Людмила Воронкова.

Женщина 23 года работала специалистом и начальником цеха станков с ЧПУ на Новосибирском станкостроительном заводе – сейчас ОАО «Станкосиб», а также 23 года посвятила работе тренера и преподавателя физкультуры в колледже телекоммуникаций и информатики СибГУТИ, где воспитала более 11 мастеров спорта и 40 кандидатов в мастера спорта. Людмила Воронкова занимается организацией городских соревнований по полиатлону, триатлону, переплыву через реку Обь и спартакиады Госкомсвязи России.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос к руководству общественной организации «Спорт Союз» с просьбой прокомментировать результаты конкурса.

Напомним, в апреле новосибирский сноубордист устроил скандал из-за призовых на «Роза Хуторе».