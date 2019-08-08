Лента новостейПредложить новость
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков
Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки
Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями
Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправотеРубрика: общество
13.08.2019 17:19
фото PIXABAY.COM
В интернете появилось объявление от психолога, который за деньги готов убеждать девушек в том, что они не правы.
В Новосибирске семейный психолог предлагает помощь мужчинам, которым сложно поладить со своими возлюбленными. Объявление появилось на сайте «Авито».
«За 2500 рублей в час я представлюсь семейным психологом и буду убеждать Вашу вторую половинку в том, что она не права», – говорится в объявлении.
Борис, как зовут «психолога», рассказал читателю Сиб.фм, что чёткого плана работы у него нет. В своих действиях он руководствуется «стопроцентной импровизацией». Главное, как отметил Борис, чтобы вторая половинка внимательно слушала, что ей говорят. Ещё психолог заверил нашего читателя, что для решения проблемы вполне может хватить одного сеанса. Такова сила его дара убеждения.
Примечательно, что кроме своих услуг Борис предлагает пользователям «Авито» приобрести наручные часы и фару для машины.
Напомним, 31 июля стало известно, что вездеход с корпусом самолёта и мотором лодки продают на популярном сайте объявлений.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков
Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки
Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями
Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное