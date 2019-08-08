Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

фото PIXABAY.COM

В интернете появилось объявление от психолога, который за деньги готов убеждать девушек в том, что они не правы.

В Новосибирске семейный психолог предлагает помощь мужчинам, которым сложно поладить со своими возлюбленными. Объявление появилось на сайте «Авито».

«За 2500 рублей в час я представлюсь семейным психологом и буду убеждать Вашу вторую половинку в том, что она не права», – говорится в объявлении.

Борис, как зовут «психолога», рассказал читателю Сиб.фм, что чёткого плана работы у него нет. В своих действиях он руководствуется «стопроцентной импровизацией». Главное, как отметил Борис, чтобы вторая половинка внимательно слушала, что ей говорят. Ещё психолог заверил нашего читателя, что для решения проблемы вполне может хватить одного сеанса. Такова сила его дара убеждения.

Примечательно, что кроме своих услуг Борис предлагает пользователям «Авито» приобрести наручные часы и фару для машины.

Напомним, 31 июля стало известно, что вездеход с корпусом самолёта и мотором лодки продают на популярном сайте объявлений.