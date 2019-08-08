Пьяный водитель протаранил остановку и сбил троих человек в Новосибирской области

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

За несколько минут до ДТП автобус забрал с остановки нескольких человек; пострадавших доставили в больницу.

Нетрезвый водитель врезался в дерево на улице Щорса в городе Карасуке Новосибирской области. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель автомобиля Pontiac Vibe не справился с управлением, из-за чего врезался в дерево и снёс забор частного дома.

«Водитель ещё врезался в остановку и сбил троих. За пару минут до аварии около десяти человек уехали с остановки на автобусе. Пострадавших оперативно госпитализировали», – рассказал Сиб.фм очевидец произошедшего.

Также свидетель уточнил, что водитель машины, устроившей ДТП, был пьян. На месте работали сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить информацию о происшествии.

Напомним, 13 августа 2019 года пять из девяти пассажиров переполненного седана погибли в ДТП с КамАЗом.