Пять из девяти пассажиров переполненного седана погибли в ДТП с КамАЗом

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Пять из девяти пассажиров переполненного седана погибли в ДТП с КамАЗомРубрика: проиcшествия
13.08.2019 10:39
ФОТО С САЙТА МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ЯКУТИИ
Автомобиль Toyota Mark II врезался в КамАЗ на федеральной трассе «Лена» в Якутии; кроме водителя в японском седане находилось восемь пассажиров.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, в результате которого погибло пять человек, сообщает пресс-служба МВД по Республике Якутия.
Инцидент произошёл утром 13 августа. По предварительным данным, автомобиль Toyota Mark II двигался по федеральной трассе «Лена» в сторону посёлка Чульман. В пути водитель иномарки принял в салон автомобиля компанию попутчиков, среди которых были несовершеннолетние. Молодые люди хотели добраться из города Нерюнгри в посёлок Чульман. Несмотря на то, что в седане уже находились пассажиры, компания уместилась в четырёхместном авто друг у друга на коленях. Таким образом, в салоне находилось девять человек, включая водителя.
Около 5:40 на 381 километре трассы Toyota выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль КамАЗ. В результате столкновения авто отбросило в кювет – пятеро из находившихся внутри молодых людей скончались, четверо выжили, но были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
По словам водителя грузовика, мужчина издали приметил легковую иномарку – авто «мотало» в разные стороны на высокой скорости. Чтобы избежать столкновения, дальнобойщик остановил свой КамАЗ, однако трагедия всё же произошла.
Сейчас на месте аварии работает оперативно-следственная группа правоохранителей. Жив ли водитель иномарки, допустивший перегруз авто, на данный момент неизвестно.
Напомним, задавивший «ГАЗелью» пенсионерку предстанет перед судом в Новосибирске спустя пять месяцев после ДТП.
Александр Шпак
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