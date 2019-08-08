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Раненый возле бара ножом в сердце алтаец сбежал от нападавшего

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 19:18

ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM

В столице Республики Алтай местный житель получил два удара ножом в грудь в ходе потасовки около питейного заведения; несмотря на повреждения жизненно-важных органов, мужчина выжил. 

Житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела после посещения местного бара «Тайм Аут», сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, ночью 11 августа 2019 года подозреваемый отправился отдохнуть в это заведение. Спустя некоторое время, молодой мужчина опьянел и собирался уже уйти, однако на крыльце повздорил с незнакомцем. Не сумев разрешить конфликт словами, мужчина вынул нож и два раза ударил им оппонента в грудь. 

Несмотря на серьёзные ранения, потерпевший сумел убежать от агрессора и найти помощь. В больнице у него диагностировали повреждения сердца и лёгкого.

По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключён под стражу. Теперь оперативникам предстоит разобраться в деталях преступления. Если подозреваемого признают виновным, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха

 

Александр Шпак

Теги: происшествия

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сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:32 Культура 0 Коммент.

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сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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