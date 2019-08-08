Раненый возле бара ножом в сердце алтаец сбежал от нападавшего

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В столице Республики Алтай местный житель получил два удара ножом в грудь в ходе потасовки около питейного заведения; несмотря на повреждения жизненно-важных органов, мужчина выжил.

Житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовного дела после посещения местного бара «Тайм Аут», сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, ночью 11 августа 2019 года подозреваемый отправился отдохнуть в это заведение. Спустя некоторое время, молодой мужчина опьянел и собирался уже уйти, однако на крыльце повздорил с незнакомцем. Не сумев разрешить конфликт словами, мужчина вынул нож и два раза ударил им оппонента в грудь.

Несмотря на серьёзные ранения, потерпевший сумел убежать от агрессора и найти помощь. В больнице у него диагностировали повреждения сердца и лёгкого.

По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключён под стражу. Теперь оперативникам предстоит разобраться в деталях преступления. Если подозреваемого признают виновным, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха.