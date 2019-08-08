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Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

Рубрика: общество

13.08.2019 14:54

Фото с сайта airlines-inform.ru

Из-за неисправности воздушного судна авиакомпания «СиЛА» отменила рейсы из Горно-Алтайска в Новосибирск и Красноярск; по данным маршрутам самолёт не будет летать до 31 августа.

Авиакомпания «СиЛА» приостановила полёты из Горно-Алтайска в Новосибирск и Красноярск и обратно. По сообщению официального сайта перевозчика, приостановка полётов связана с неисправностью воздушного судна.

Рейсы СЛ49/50 Горно-Алтайск – Новосибирск – Горно-Алтайск и СЛ57/58 Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск в расписании заявлены как ежедневные и выполняются на самолёте Ан-28. 

В авиакомпании сообщили, что выполнение полётов возобновится сразу, как только будет отремонтирован самолёт.

Напомним, 24 июня из-за неисправности самолёта задержали рейс из Новосибирска в Турцию.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация самолёт Новосибирск

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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