Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

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Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолётаРубрика: общество
13.08.2019 14:54
Фото с сайта airlines-inform.ru
Из-за неисправности воздушного судна авиакомпания «СиЛА» отменила рейсы из Горно-Алтайска в Новосибирск и Красноярск; по данным маршрутам самолёт не будет летать до 31 августа.
Авиакомпания «СиЛА» приостановила полёты из Горно-Алтайска в Новосибирск и Красноярск и обратно. По сообщению официального сайта перевозчика, приостановка полётов связана с неисправностью воздушного судна.
Рейсы СЛ49/50 Горно-Алтайск – Новосибирск – Горно-Алтайск и СЛ57/58 Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск в расписании заявлены как ежедневные и выполняются на самолёте Ан-28.
В авиакомпании сообщили, что выполнение полётов возобновится сразу, как только будет отремонтирован самолёт.
Напомним, 24 июня из-за неисправности самолёта задержали рейс из Новосибирска в Турцию.
Анатолий Якимов
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