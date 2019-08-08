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Места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре

Рубрика: общество

14.08.2019 07:15

Фото с сайта Pixabay.com

Этим летом в Новосибирской области специалисты провели больше 22 тысяч исследований клещей; пострадавших в 2019 году оказалось гораздо больше, чем прошлом.

Сотрудники Роспотребнадзора назвали районы Новосибирской области с самой высокой активностью клещей. Статистика опубликована на сайте организации.
Чаще всего люди сталкиваются с опасными кровососами на территории Искитимского, Мошковского и Новосибирского районов. Суммарно на них приходится более 4500 обращений. 

Новосибирцы не могут чувствовать себя в безопасности даже в областном центре. Этим летом только в Советском, Первомайском и Заельцовском районах Новосибирска зарегистрировано более 1500 контактов людей с клещами. Эти территории традиционно являются зоной риска, поскольку в них много зелёных массивов и большое количество отдыхающих людей.

Всего в 2019 году специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области» исследовали более 22 тысяч клещей, которых новосибирцы обнаружили на себе и сдали в лабораторию. При этом выяснилось, что шанс столкнуться с переносчиком энцефалита составляет чуть более одного процента. Смертельно опасный вирус был обнаружен у 248 исследованных особей. При этом возбудитель боррелиоза был выявлен и вовсе только в семи случаях. Однако в санитарных службах отмечают, что это не должно быть поводом для ослабления бдительности – в предыдущие годы количество зараженных клещей в регионе было заметно меньше.

Специалисты рекомендуют во время посещения лесных массивов носить закрывающую всё тело плотную одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя, а по возвращении домой ещё раз проверить – нет ли на теле и в складках тканей клещей. А в случае их обнаружения – даже если уверены, что он не успел присосаться – обратиться для проверки в специализированные учреждения, поскольку даже наползание клеща на открытые участки кожи несет риск заражения опасными болезнями.

Напомним, в августе 2019 года в Новосибирске от укуса клеща умер друг лидера «Ногу Свело». 

Кирилл Полиенко

Теги: Роспотребнадзор Новосибирск клещи

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