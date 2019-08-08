Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

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В ближайшие дни в нашем регионе синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду; это может привести к увеличению количества природных пожаров.

В Новосибирской области ожидается повышение класса пожарной опасности. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на всей территории региона прогнозируется высокая, а в девяти районах – чрезвычайно высокая пожароопасность.

Специалисты предупреждают, что при высоком IV классе опасности пожар может возникнуть даже от незначительного источника огня, он быстро распространяется, создавая мелкие очаги. При чрезвычайно опасном V классе опасности пожар может возникнуть от повышения температуры воздуха. В обоих случаях горение происходит интенсивно, огонь быстро распространяется. Тушение пожаров возможно только на начальной стадии.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе города Новосибирска напоминают, что при возникновении пожаров нужно обращаться по телефонам 101 или 112.

Напомним, 13 августа синоптики прогнозируют тёплую и ветреную погоду в Новосибирске.