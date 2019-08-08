Сын забил до смерти свою мать-собутыльницу в Алтайском крае

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Житель одного из сёл Алтайского края избил свою мать из-за пустяка во время совместного застолья; женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении молодого мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Убийство произошло 5 августа 2019 в доме одного из сёл Целинного района, во время совместных алкогольных посиделок 35-летнего подозреваемого и его 59-летней матери. В ходе попойки сын и мать стали ссориться — поводом стал обычный бытовой вопрос. Внезапно выпивший мужчина разъярился и стал бить родную мать кулаками в голову и грудь. Когда экзекуция закончилась, женщина была мертва.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» мужчине может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 августа 2019 года мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.