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Сын забил до смерти свою мать-собутыльницу в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 18:47

ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM

Житель одного из сёл Алтайского края избил свою мать из-за пустяка во время совместного застолья; женщина скончалась на месте происшествия. 

Сотрудники СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении молодого мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве человека, сообщает пресс-служба ведомства. 

Убийство произошло 5 августа 2019 в доме одного из сёл Целинного района, во время совместных алкогольных посиделок 35-летнего подозреваемого и его 59-летней матери. В ходе попойки сын и мать стали ссориться — поводом стал обычный бытовой вопрос. Внезапно выпивший мужчина разъярился и стал бить родную мать кулаками в голову и грудь. Когда экзекуция закончилась, женщина была мертва.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» мужчине может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 августа 2019 года мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия убийство Алтайский край жестокость

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сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

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Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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