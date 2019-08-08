Трое иркутских подростков задержали грабителя

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Иркутске молодой мужчина отнял у женщины золотую цепочку, но трое проходивших мимо подростков поймали грабителя и удерживали до приезда полиции; местная полиция поощрила ребят за оказанную помощь.

Сотрудники полиции в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По данным следователей, вечером 26 июля подозреваемый набросился на 45-летнюю женщину, идущую домой по улице Лермонтова, и забрал у неё золотую цепочку.

Примечательно, что поймали преступника прохожие – троица молодых парней, самому старшему из которых было 15 лет. Женщина обратилась к ним за помощью и описала портрет преступника, и ребята бросились за ним в погоню. Через некоторое время предполагаемый грабитель был обнаружен и задержан школьниками. Взрослого мужчину они удерживали до приезда полицейского экипажа.

На данный момент фигурант уголовного дела находится под стражей. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Сегодня, 13 августа, полковник полиции Андрей Жбанов поощрил подростков, оказавших помощь сотрудникам полиции, и вручил им благодарственные грамоты.

Напомним, вечером 27 июля абсолютно голого «Иисуса» задержали новосибирские полицейские.