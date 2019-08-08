6 баллов
+23
65.6 73.41
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

сегодня 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

сегодня 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Жители города Оби несколько часов сидят без света

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

Рубрика: проиcшествия

13.08.2019 14:53

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В 1998 году молодой парень убил 15-летнюю девушку на территории гаражного общества в ходе случайного конфликта; спустя двадцать лет убийца попался правоохранителям. 

В Новосибирской области следователи раскрыли убийство несовершеннолетней девушки, совершённое более двадцати лет назад, рассказал Сиб.фм пресс-секретарь областного Следственного управления СКР Михаил Третьяков.

По информации, предоставленной представителем ведомства, убийство 15-летней жительницы Бердска произошло в октябре 1998 года. Первое время девушка числилась в розыске, как пропавшая без вести, однако позже было обнаружено её тело. Выйти на след убийцы правоохранителям не удалось, но к материалам дела следователи регулярно возвращались и, в конце концов, спустя 21 год вычислили предполагаемого преступника.

Им оказался 43-летний мужчина, которому в 1998 году было 22 года. По версии следствия, убитая девушка стала жертвой парня после случайного конфликта — школьница встретилась с молодым человеком в гаражном кооперативе, где, после разговора, собеседник по неизвестной причине убил девушку. Способ совершения преступления, а также другие подробности уголовного правоохранители не раскрывают в интересах следствия.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. 

Напомним, ранее стало известно, что бийские следователи раскрыли изнасилование 15-летней давности.

 

Александр Шпак

Теги: Бердск происшествия убийство криминал

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске

сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

сегодня 16:13 Общество 0 Коммент.

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск

сегодня 15:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске

сегодня 15:32 Культура 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Жители города Оби несколько часов сидят без света

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Трое иркутских подростков задержали грабителя

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Электробус на «батарейках» протестируют в Кемерове

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

В России меняют правила рыбалки

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Астероид размером с небоскрёб подлетает к Земле

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.07.2019

Чего в земле не утаить

У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...

Читать далее
Image
08.02.2016

Неизвестное где-то рядом

40 неожиданных фотографий с выставки «Новосиб...

Читать далее
Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее

Новости по теме

Житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха сегодня 18:20 Ветхая колонна из кирпича убила восьмилетнего мальчика в Красноярском крае сегодня 16:06 Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск сегодня 15:38 Новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске сегодня 15:32

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезд...

Image

Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосиб...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Нов...