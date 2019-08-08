Убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год

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В 1998 году молодой парень убил 15-летнюю девушку на территории гаражного общества в ходе случайного конфликта; спустя двадцать лет убийца попался правоохранителям.

В Новосибирской области следователи раскрыли убийство несовершеннолетней девушки, совершённое более двадцати лет назад, рассказал Сиб.фм пресс-секретарь областного Следственного управления СКР Михаил Третьяков.

По информации, предоставленной представителем ведомства, убийство 15-летней жительницы Бердска произошло в октябре 1998 года. Первое время девушка числилась в розыске, как пропавшая без вести, однако позже было обнаружено её тело. Выйти на след убийцы правоохранителям не удалось, но к материалам дела следователи регулярно возвращались и, в конце концов, спустя 21 год вычислили предполагаемого преступника.

Им оказался 43-летний мужчина, которому в 1998 году было 22 года. По версии следствия, убитая девушка стала жертвой парня после случайного конфликта — школьница встретилась с молодым человеком в гаражном кооперативе, где, после разговора, собеседник по неизвестной причине убил девушку. Способ совершения преступления, а также другие подробности уголовного правоохранители не раскрывают в интересах следствия.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что бийские следователи раскрыли изнасилование 15-летней давности.