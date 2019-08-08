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Умный дом Яндекса появился в квартале «Дунаевский» в Новосибирске

Рубрика: общество

13.08.2019 14:34

Фото предоставлено компанией «Брусника. Сибакадемстрой»

«Брусника. Сибакадемстрой» запустила Умный дом Яндекса в шоуруме квартала «Дунаевский». Виртуальный голосовой помощник Алиса поможет жителям управлять светом, электроприборами и самостоятельно программировать сценарии жизни в квартире.

При проектировании планировок «Брусника. Сибакадемстрой» ориентируется на будущие сценарии жизни в квартире. Каждая планировка имеет свой маршрут проживания, удобный для потенциальных жителей. Разнесённые спальни, наличие гардеробной, кухня-гостиная для шумных посиделок с друзьями, встроенные ниши для хранения, отдельная постирочная или терраса – все эти особенности планировочных решений влияют на сценарий жизни в квартире. Умный дом Яндекса поможет настроить индивидуальный сценарий с точки зрения пользования инфраструктурой квартиры и сделать проживание в ней более комфортным.

Платформа позволяет управлять домашней техникой с помощью голосовых команд – через Алису. Алиса «живёт» в Яндекс.Станции и некоторых других колонках, в телефонах и автомобилях. Она всегда рядом и готова выполнить просьбы – выключить торшер, зажечь свет в коридоре, запустить уборку или включить увлажнитель воздуха. Платформа умного дома Яндекса даёт возможность получать информацию об устройствах, уточнять их состояние, отправлять команды (например, «Включи свет в гостиной или выключи в коридоре»). Помимо команд, можно задавать любые поисковые запросы – к примеру, «Алиса, какая завтра погода?», или попросить включить радио.

В шоуруме квартала «Дунаевский» установлен умный свет и розетки для управления системой Умный дом Яндекса через любой смартфон или голосовые команды на Яндекс.Станцию. Умный свет включается и выключается по команде и разведён по комнатам. Чтобы воспользоваться торшером, его достаточно включить в умную розетку. C умной розеткой можно управлять питанием техники, а пульт передаст голосовые команды телевизору или увлажнителю воздуха. В шоуруме можно запустить чайник или начать уборку с помощью робота-пылесоса. Алису можно запрограммировать по потребностям и полностью смоделировать нужный сценарий жизни в квартире.

Посетить умный шоурум в квартале «Дунаевский» можно с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00, и в субботу с 10:00 до 17:00. Предварительно нужно договориться о встрече по телефону 209-51-48.

Напомним, 12 августа компания «Брусника. Сибакадемстрой» рассказала о культуре городских террас.

 

Анатолий Якимов

Теги: строительство Сибакадемстрой Брусника Новосибирск

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