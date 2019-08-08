В Новосибирске ночью горел супермаркет

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Пожар случился на крыше супермаркета “Быстроном” в Дзержинском районе; на месте работали 10 пожарных автомобилей.

Поздним вечером понедельника в Дзержинском районе Новосибирска загорелся супермаркет “Быстроном” на улице Николая Островского. Об этом сообщили на странице группы “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”.

По данным сообщества из здания были эвакуированы 12 человек. Обошлось без пострадавших. А вот торговой точке причинён значительный ущерб.

На месте работали 10 пожарных автомобилей. До утра огнеборцы проливали место возгорания и демонтировали конструкции.

Дознаватели устанавливают причины возгорания.

Напомним, 7 августа пожар случился на территории Оперного театра в Новосибирске.