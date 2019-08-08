В Новосибирске ночью горел супермаркет

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В Новосибирске ночью горел супермаркетРубрика: проиcшествия
13.08.2019 08:19
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Пожар случился на крыше супермаркета “Быстроном” в Дзержинском районе; на месте работали 10 пожарных автомобилей.
Поздним вечером понедельника в Дзержинском районе Новосибирска загорелся супермаркет “Быстроном” на улице Николая Островского. Об этом сообщили на странице группы “АСТ-54” в социальной сети “ВКонтакте”.
По данным сообщества из здания были эвакуированы 12 человек. Обошлось без пострадавших. А вот торговой точке причинён значительный ущерб.
На месте работали 10 пожарных автомобилей. До утра огнеборцы проливали место возгорания и демонтировали конструкции.
Дознаватели устанавливают причины возгорания.
Напомним, 7 августа пожар случился на территории Оперного театра в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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