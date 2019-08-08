В России меняют правила рыбалки

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В России меняют правила рыбалкиРубрика: общество
13.08.2019 10:59
фото pixabay.com
Росрыболовство анонсировало ввод в стране новых правил любительской рыбалки; любые виды сетей – под запретом.
Росрыболовство рассказало, как с 2020 года изменятся правила любительской рыбной ловли, сообщает «РИА Новости».
Согласно новым правилам, вводится запрет на использование всех видов сетей (кроме некоторых регионов страны), а также ответственность за продажу незаконных орудий лова. В список регионов, где сети могут разрешить, попала Сибирь. Пока неизвестно, какие из областей и краёв имеются в виду, но по сообщению ведомства, в случае разрешения на использование сети — её придётся ставить на специальный учёт.
Кроме того, с 2020 года вводятся новые суточные нормы вылова рыбы и ограничивается подводная охота.
Напомним, 6 августа в Сибири рыбаки поймали огромного судака.
Татьяна Картавых
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