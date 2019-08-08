В России появились “Бременские” деньги

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В России появились “Бременские” деньгиРубрика: общество
13.08.2019 08:46
фото центрального банка РФ
Центробанк выпустил в обращение монеты к 50-летию мультфильма “Бременские музыканты”.
Юбилейные монеты к 50-летию мультипликационного фильма “Бременские музыканты” выпустил Центробанк.
Монеты изготовлены в трёх вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, а также недрагоценная монета в 25 рублей в обычном и цветном исполнении. Общий тираж составил 503 тысячи монет, сообщила пресс-служба ЦБ.
Напомним, 6 июня Центробанк изъял лицензию у новосибирского банка.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Редкого авиадебошира начали судить за драку с пилотами в Новосибирске
Проактивные госуслуги и суперсервисы сделают жизнь новосибирцев проще
Двое пассажиров погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
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