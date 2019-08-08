Ветхая колонна из кирпича убила восьмилетнего мальчика в Красноярском крае

Лента новостейПредложить новость
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков
Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки
Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями
Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Ветхая колонна из кирпича убила восьмилетнего мальчика в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 16:06
ФОТО С САЙТА ГСУ СКР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Мальчик гулял во дворе своего дома в посёлке Нижний Ингаш; когда ребёнок облокотился о кирпичную колонну, державшую козырёк подвала, конструкция обрушилась на него – врачам не удалось спасти его жизнь.
Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в посёлке Нижний Ингаш, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл вечером 12 августа 2019 года. По предварительным данным, двое мальчиков гуляли во дворе многоквартирного дома. Во время прогулки один из них облокотился об одну из колонн, державших козырёк подвала дома – ветхий кирпич не выдержал давления и рухнул на мальчика. В результате обрушения ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в Нижнеингашскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, восьмилетний пациент скончался.
Теперь сотрудникам Следственного управления предстоит разобраться в произошедшем и выяснить – кто ответственен за аварийное состояние строений на придомовой территории, которое привело к трагедии.
Напомним, в июле этого года в жилом доме Кемерова обрушилась стена.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
Отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске
Психолог с «Авито» предлагает убедить новосибирских женщин в их неправоте
Пожилую чемпионку не пустили в новосибирскую элиту спорта из-за нехватки лайков
Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки
Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями
Молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск
Рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта
Синоптики предупредили об угрозе крупных пожаров в Новосибирской области
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Отставка Толоконского: как это было
Об утечках информации, отрицании и признании
Новости по теме
Популярное