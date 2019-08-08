Ветхая колонна из кирпича убила восьмилетнего мальчика в Красноярском крае

ФОТО С САЙТА ГСУ СКР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Мальчик гулял во дворе своего дома в посёлке Нижний Ингаш; когда ребёнок облокотился о кирпичную колонну, державшую козырёк подвала, конструкция обрушилась на него – врачам не удалось спасти его жизнь.

Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в посёлке Нижний Ингаш, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 12 августа 2019 года. По предварительным данным, двое мальчиков гуляли во дворе многоквартирного дома. Во время прогулки один из них облокотился об одну из колонн, державших козырёк подвала дома – ветхий кирпич не выдержал давления и рухнул на мальчика. В результате обрушения ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в Нижнеингашскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, восьмилетний пациент скончался.

Теперь сотрудникам Следственного управления предстоит разобраться в произошедшем и выяснить – кто ответственен за аварийное состояние строений на придомовой территории, которое привело к трагедии.

Напомним, в июле этого года в жилом доме Кемерова обрушилась стена.