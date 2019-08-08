Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске

фото из группы Поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Пожилой мужчина пошёл в лес за грибами и не вернулся; два дня он пролежал в яме в Пашине.

В Новосибирске спасатели помогли 71-летнему дедушке, который два дня пролежал в заброшенном погребе. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Бородин Александр Васильевич пропал 10 августа. Он пошёл утром за грибами, и к вечеру не вернулся домой. Сотового телефона у дедушки нет, поэтому своими силами найти его семья не смогла. Взволнованные родственники обратились за помощью к добровольческому поисковому отряду, так как в полиции им сказали, что не будут искать человека, пока не пройдут сутки с момента его исчезновения.

В поиске участвовали 25 человек. Пропавшего обнаружили в яме, куда он провалился, на глубине трёх метров.

«Дальше у меня началось ощущение, что я попал внутрь фильма про крутых парней! 22 минуты — ровно столько понадобилось расчету МАСС, чтобы от получения звонка “мы нашли человека, который упал в яму глубиной около 3-х метров” до того момента, когда спасатели начали спускаться в эту самую яму», – рассказывает человек, помогавший искать человека (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

В настоящее время мужчина находится в реанимации, начинает приходить в сознание.

Напомним, 27 июля дезориентированную пенсионерку нашли спасатели в Новосибирске.