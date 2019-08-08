Лента новостейПредложить новость
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в НовосибирскеРубрика: общество
13.08.2019 12:31
фото из группы Поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Пожилой мужчина пошёл в лес за грибами и не вернулся; два дня он пролежал в яме в Пашине.
В Новосибирске спасатели помогли 71-летнему дедушке, который два дня пролежал в заброшенном погребе. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Бородин Александр Васильевич пропал 10 августа. Он пошёл утром за грибами, и к вечеру не вернулся домой. Сотового телефона у дедушки нет, поэтому своими силами найти его семья не смогла. Взволнованные родственники обратились за помощью к добровольческому поисковому отряду, так как в полиции им сказали, что не будут искать человека, пока не пройдут сутки с момента его исчезновения.
В поиске участвовали 25 человек. Пропавшего обнаружили в яме, куда он провалился, на глубине трёх метров.
«Дальше у меня началось ощущение, что я попал внутрь фильма про крутых парней! 22 минуты — ровно столько понадобилось расчету МАСС, чтобы от получения звонка “мы нашли человека, который упал в яму глубиной около 3-х метров” до того момента, когда спасатели начали спускаться в эту самую яму», – рассказывает человек, помогавший искать человека (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
В настоящее время мужчина находится в реанимации, начинает приходить в сознание.
Напомним, 27 июля дезориентированную пенсионерку нашли спасатели в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Видео: спасатели вытащили дедушку из заброшенного погреба в Новосибирске
Кандидаты в мэры Новосибирска наращивают размеры избирательных фондов
Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
Видео: Шайна встала на задние лапы и позирует на камеру в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное