Владельцев земель в Новосибирской области заставят убрать несанкционированные свалки

Фото Правительства Новосибирской области

Государственными инспекторами министерства природы выявлено 140 несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов; владельцы земли должны навести порядок в ближайшее время.

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Экология» инспекторы минприроды выявили 140 несанкционированных мест по размещению твёрдых бытовых отходов. 13 августа территорию Станционного сельсовета Новосибирской области посетили начальник управления государственного экологического надзора и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин совместно с представителями регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Экология-Новосибирск») и региональным отделением ОНФ. Место было выбрано неслучайно. Вблизи СНТ «Яблоневый сад № 1» образовалась несанкционированная свалка, на которую местные жители жаловались и в минприроды, и регоператору. Также они заехали на свалку, образовавшуюся за одним из детских садов Калининского района.

По словам Евгения Стукалина, минприроды регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и подготовительные по ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта «Экология».

Работу ведут госинспекторы как в рамках рейдов, так и благодаря обращениям жителей, которые поступают в министерство. После выезда на место владельцу земельного участка направляется письмо-уведомление о необходимости ликвидации свалки. Затем министерство контролирует этот процесс», – отметил Евгений Стукалин.

В Станционном сельсовете Новосибирского района подтвердился факт несанкционированной свалки твёрдых бытовых отходов на площади около 700 метров на землях сельскохозяйственного назначения. Министерство природы направило материалы в надзорные органы. В суде находится исковое заявление. В ближайшее время свалка будет ликвидирована.

Свалка за детским садом № 274 образовалась из-за отходов благоустройства. Несмотря на то, что власти Калининского района её периодически убирают, она возникает на этом же месте с регулярным постоянством.

В министерстве природы Новосибирской области сообщили, что с начала года к ним поступило 60 обращений, зафиксировано столько же несанкционированных свалок. Кроме того, проведено 16 рейдов и выдано 40 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с регоператором. В 2018 году было ликвидировано 500 свалок. Региональный оператор по жалобам жителей выявил 77 несанкционированных свалок. Ведутся работы по их ликвидации.

До конца 2024 года в рамках национального проекта «Экология» будут ликвидированы шесть крупных несанкционированных свалок. Две из них непосредственно в Новосибирске (Пашино и Гусинобродский полигон). По одной свалке в Барабинске, Чанах, Кагарте и Татарске. Задача по их ликвидации предусмотрена региональным проектом «Чистые города», разработанный министерством в соответствии с задачами федерального проекта «Чистая страна».

Напомним, 12 августа губернатор Андрей Травников поручил использовать шире предоставление проактивных услуг населению.