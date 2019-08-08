Владимир Тарасенко проведёт автограф-сессию в Новосибирске

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Владимир Тарасенко проведёт автограф-сессию в НовосибирскеРубрика: общество, спорт
13.08.2019 12:22
Фото со страницы Владимира Тарасенко в социальной сети «ВКонтакте»
Воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко проведёт в пятницу, 16 августа, автограф-сессию для болельщиков; на мероприятие отводится около двух часов.
Новосибирские болельщики получат возможность пополнить коллекцию автографов подписью воспитанника местной хоккейной школы Владимира Тарасенко. Такую возможность им предоставил ХК «Сибирь».
Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь», автограф-сессия начнётся сразу после пресс-конференции Владимира Тарасенко для представителей СМИ, запланированной на 13:00. Сразу после завершения общения с прессой хоккеист выйдет к болельщикам.
«Владимир Тарасенко будет оставлять подписи для всех желающих на втором этаже ледового дворца спорта "Сибирь", в левой части. Предполагается, что мероприятие будет проходить в течение двух часов», – уточнили в пресс-службе.
Получить автограф именитого хоккеиста и нашего земляка сможет любой желающий. Владимир Тарасенко приехал в Новосибирск, чтобы лично продемонстрировать завоёванный им 13 июня в составе хоккейного клуба «Сент Луис Блюз» Кубок Стэнли землякам.
Как ранее сообщал Сиб.фм, фотосессия с Кубком Стэнли будет проходить в ЛДС «Сибирь» в понедельник, 19 августа, с 10:30 до 15:00. Ожидается, что увидеть трофей своими глазами придут несколько тысяч болельщиков.
Напомним, 14 июня на своей странице в Instagram супруга Владимира Тарасенко разместила фото сына, спящего в Кубке Стэнли.
Анатолий Якимов
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