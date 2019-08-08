Yota снижает стоимость роуминга

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Yota снижает стоимость роумингаРубрика: общество
14.08.2019 13:53
Фото пресс-службы компании Yota
Мобильный оператор предложил туристам пакет в 500 мегабайтов всего за 400 рублей; в списке оказались 57 самых популярных для поездок стран.
Компания Yota пересмотрела подход к роуминговому продукту и снизила стоимость одного мегабайта трафика более чем в 12 раз.
Изменения стоимости и объёма трафика в роуминге произошли для 57 туристических направлений, среди которых Португалия, Греция, Нидерланды, Испания, Кипр и так далее.
«За последние три года профиль потребления услуг в роуминге изменился, и клиентам больше недостаточно того объёма трафика, который мы предлагали. Поэтому мы более чем в 10 раз увеличили количество мегабайтов в пакете и оставили неизменным ключевое преимущество – пакет трафика не ограничен по времени. Даже если клиент не успел потратить все мегабайты в поездке, они не сгорят, и их можно будет использовать в других путешествиях в течение года», – комментирует менеджер направления «Смартфон» Yota Наталья Смагина.
Полный список стран доступен на сайте https://yota.ru.
Полина Кузнецова
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