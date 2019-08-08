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Yota снижает стоимость роуминга

Рубрика: общество

14.08.2019 13:53

Фото пресс-службы компании Yota

Мобильный оператор предложил туристам пакет в 500 мегабайтов всего за 400 рублей; в списке оказались 57 самых популярных для поездок стран.

Компания Yota пересмотрела подход к роуминговому продукту и снизила стоимость одного мегабайта трафика более чем в 12 раз.

Изменения стоимости и объёма трафика в роуминге произошли для 57 туристических направлений, среди которых Португалия, Греция, Нидерланды, Испания, Кипр и так далее. 

«За последние три года профиль потребления услуг в роуминге изменился, и клиентам больше недостаточно того объёма трафика, который мы предлагали. Поэтому мы более чем в 10 раз увеличили количество мегабайтов в пакете и оставили неизменным ключевое преимущество – пакет трафика не ограничен по времени. Даже если клиент не успел потратить все мегабайты в поездке, они не сгорят, и их можно будет использовать в других путешествиях в течение года», – комментирует менеджер направления «Смартфон» Yota Наталья Смагина.

Полный список стран доступен на сайте https://yota.ru. 

 

 

Полина Кузнецова

Теги: реклама туризм мобильная связь Yota

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Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

сегодня 14:32 Хроника 0 Коммент.

Участник новосибирской группы альпинистов погиб на спуске с пика Победы

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Как бесплатно узнать стоимость своего имущества – рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 14:13 Общество 0 Коммент.

Голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры

сегодня 14:04 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели отправились на поиски пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

С неуправляемого теплохода на Оби спасли 50 человек

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Инвалидам бесплатно: новосибирцев возмутила цена туалета под новым колесом обозрения

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» победил экс-чемпиона Чехии

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Киселёвска сдал полиции американскую туристку

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Въезд на бердский пляж временно сделали бесплатным

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

«Спартак» от НОВАТа очень понравился Путину

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Вечером 14 августа новосибирцев порадует дождь

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Врач скорой помощи Новосибирска успела в Севастополь за восемь дней

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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