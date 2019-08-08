Задавивший «ГАЗелью» пенсионерку предстанет перед судом в Новосибирске

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Задавивший «ГАЗелью» пенсионерку предстанет перед судом в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 10:04
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Водитель грузового фургона сдавал назад и насмерть задавил женщину; спустя пять месяцев уголовное дело направили прокурору.
Сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела мужчины, по неосторожности задавившего пожилую женщину в марте 2019 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл в Кировском районе Новосибирска: 21 марта водитель фургона ГАЗ-27055 двигался задним ходом по тротуару вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев. Около дома № 40 небрежный водитель сбил 71-летнюю женщину. От травм, полученных в результате наезда, пенсионерка умерла на месте происшествия.
В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». На данный момент водитель находится под подпиской о невыезде. За совершение преступления ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, утром 13 августа минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском.
Александр Шпак
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Минивэн «размолотило» из-за столкновения с грузовиком под Новосибирском
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