Женщина избила старушку в автобусе в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Пенсионерка попросила женщину тише говорить по телефону; за это старушку ударили по лицу.

Неприятный инцидент произошёл в общественном транспорте Новосибирска: женщина накинулась на старушку, ударила её и оскорбила. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, в автобусе № 6 женщина очень громко разговаривала по телефону и использовала нецензурную лексику. Пожилая женщина сделала ей замечание, за что нарушительница общественного порядка накинулась на старушку и ударила её.

«Бабушка пыталась обороняться, но ей сломали ноготь на правой руке и расцарапали бок. Никто из мужчин даже не заступился за бабушку. Когда женщина собралась выходить, она подошла к старушке и ударила её по лицу напоследок», — рассказывает девушка, которая видела всё своими глазами.

В итоге женщину оттащили от пенсионерки и выставили из транспорта.

Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.