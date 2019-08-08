Женщина избила старушку в автобусе в Новосибирске

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Женщина избила старушку в автобусе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.08.2019 09:53
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Пенсионерка попросила женщину тише говорить по телефону; за это старушку ударили по лицу.
Неприятный инцидент произошёл в общественном транспорте Новосибирска: женщина накинулась на старушку, ударила её и оскорбила. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По сообщениям очевидцев, в автобусе № 6 женщина очень громко разговаривала по телефону и использовала нецензурную лексику. Пожилая женщина сделала ей замечание, за что нарушительница общественного порядка накинулась на старушку и ударила её.
«Бабушка пыталась обороняться, но ей сломали ноготь на правой руке и расцарапали бок. Никто из мужчин даже не заступился за бабушку. Когда женщина собралась выходить, она подошла к старушке и ударила её по лицу напоследок», — рассказывает девушка, которая видела всё своими глазами.
В итоге женщину оттащили от пенсионерки и выставили из транспорта.
Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.
Никита Минин
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