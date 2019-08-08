Житель Омска выбросил кошку с пятого этажа

фото из группы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»

Омич сбросил с балкона пятого этажа животное; сделал он это для того, чтобы напугать соседку, сделавшую ему замечание.

В Омске мужчина выкинул с балкона домашнего питомца, чтобы преподать урок своей соседке. Информация об этом появилась в группе «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл по адресу улица Энтузиастов, 16. Омич курил на балконе общего пользования многоквартирного дома. Заметившая это женщина попросила мужчину потушить сигарету. В ответ на это он схватил кошку и выбросил её с высоты пятого этажа. Своей соседке он сказал, что женщина будет следующей, если она продолжит ему докучать.

Жительница Омска отвезла животное в клинику и написала на мужчину заявление в полицию. Состояние кошки стабильное, но тяжёлое.

Напомним, 12 августа стало известно, что пикет из-за жестокого убийства кота Моти пройдёт в Новосибирске.