Житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смеха

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Житель Томска убил свою подругу из-за неуместного смехаРубрика: проиcшествия
13.08.2019 18:20
фото PIXABAY.COM
В Томской области мужчина задушил свою близкую знакомую; сделал он это потому, что женщина громко смеялась.
Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело об убийстве жителем областного центра своей подруги из-за неуместного смеха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 49-летний томич распивал спиртное с женщиной, с которой встречался на протяжении пяти лет. В ходе застолья, подруга начала кричать на мужчину и требовать «добавки». Чтобы успокоить женщину, томич решил связать её. На действия своего возлюбленного жительница Томска отвечала смехом. Это так взбесило мужчину, что он задушил её пластиковой катушкой из-под провода.
Первоначально томич признал свою вину, но после заявил о своей невиновности.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.
Напомним, ранее стало известно, что убийство девушки-подростка раскрыли в Бердске спустя 21 год.
Никита Минин
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