Жители города Оби несколько часов сидят без света

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В городе Оби несколько улиц большого микрорайона остались без электричества; по словам местных жителей, случаи с отключением света здесь участились.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в городе Оби. Обеспокоенные горожане пожаловались в редакцию Сиб.фм, что во многих домах города уже несколько часов нет электричества. Без света остались переулки Армейский и Пригородный, улица Муромская. Когда в домах снова заработают электроприборы – неизвестно. По словам местных жителей, в «РЭС» им сообщили, что это обыкновенная авария. Однако, по наблюдениям очевидцев, работы по устранению неполадок не проводятся.

Света нет как в частном секторе, так и в многоквартирных домах. Как отмечают местные жители, такая проблема с отключением электричества в течение рабочего дня возникает периодически, почти каждый день, и длится это от 20 минут до нескольких часов, что вызывает множество неудобств. Посёлок газифицирован, поэтому дома остались без горячей воды. Местные жители высказывают опасения, что эта ситуация, повторяющаяся всё лето, может продолжиться и зимой, в результате чего люди останутся без отопления.

Очевидцы сообщают, что хотя без света теперь обходятся сотни домов, отключение не коснулось продуктовых магазинов.

Напомним, 17 июля больше 13 часов оставались без электричества жители Заельцовского района в Новосибирске.